كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة العشرون مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل ولد الغلابة، أحداثا مثيرة وتفاصيل جديدة حيث وافق "عيسي" أحمد السقا، على عمل شقيقه "صديق"، الذي يُجسد شخصيته الفنان إدوارد، معه في تجارة المخدرات والسلاح، وقام بإعطائه مبلغ يُقدر بـ20 ألف جنيه من أجل جلب سلاح وبعض الرجال.

"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.