مصرية تخطف زميلها بالجامعة وتصوره عاريًا لإجباره على الزواج منها!

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 09:55 صباحاً - في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت طالبة جامعية مصرية، على خطف شاب أثناء ذهابه لأداء الاختبار ،وذلك لإجباره على الزواج منها.

واستعانت الفتاة بستة أشخاص لاختطاف الشاب وتصويره عاريًا، وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة لقبول الزواج منها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بخطف شاب أثناء ذهابه لأداء الاختبار، وتم الوصول لمكانه وضبط المتورطين.

وبالتحريات تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه لإجباره على الزواج منها، بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام.