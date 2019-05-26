بسمة وهبة تستقيلُ من "القاهرة والناس".. بعد قرار منعها من الظّهور الإعلاميّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصاعدتْ أزمة الإعلاميّة المصريّة، بسمة وهبة، مقدّمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر قناة القاهرة والناس، خلال السّاعات الماضية، فبعدما قرّرتْ نقابة الإعلاميين في مصر، وقفها بسبب أزمة حلقة الفنّان ماجد المصريّ، وإهانته للأفارقة، أصحاب البشرة السمراء، ردّتْ بسمة بتقديم استقالتها من القناة.

وكشف مصدر خاصّ لـ"فوشيا"، أنّ استقالة بسمة وهبة، جاءت بعد خلافات نشبتْ بينها، وبين الإدارة، بسبب عرضها لحلقة الفنّانة التّشكيليّة والإعلاميّة، ياسمين الخطيب، ببرنامج "شيخ الحارة".

وأوضح المصدر، أنّ بسمة وهبة، طلبت عدم عرض حلقتها مع ياسمين الخطيب، بعدما ذكرتْ أسماء عدّة شخصيّات عامّة، وسردتْ تفاصيل حدثتْ بينهما.

وشدّد، على أنّ بسمة وهبة، فوجئت بعرض الحلقة، خلافًا لاتّفاقها مع المحطّة، منوّهًا أنّها كانت مُحقّة في طلب عدم عرض الحلقة، والدليل أنّ القناة اضطرتْ لحذف فيديوهات الحلقة من قناتها عبر "اليوتيوب" بعد طرحها بساعة واحدة.

وأشار، إلى أنّ إدارة القناة رفضتْ إعادة عرض حلقة ياسمين الخطيب، وحلّ مكانها، حلقة الإعلاميّ، جورج قرداحي، التي عرضتها القناة قبل أيام.

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وأدلتْ ياسمين الخطيب، بتصريحات عديدة، أبرزها ما قالته عن المخرج، والنائب البرلمانيّ، المصري خالد يوسف، المتورّط في فضيحة الفيديوهات الجنسيّة الشّهيرة.

كما أعلنتْ، عن تلقّيها مكالمات، ورسائل تهديد من فرنسا، موضحًة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل".

يُذكر، أنّ نقيب الإعلاميّين، الدكتور طارق سعده، قال، إنّ مجلس النّقابة اتّخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة، لمخالفتها قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النّشاط الإعلاميّ، دون القيد بجداول النّقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

ولفت، إلى أنّها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النّقابة، وغير مقيّدة بأيّ من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2 – 19 من قانون النقابة.