ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في “شيخ الحارة”: “بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة”!

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 08:57 صباحاً - قالت الفنانة والكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، إنها تلقت العديد من الاتصالات من بعض الصحفيين يستعلمون عن سبب حذف حلقتها ببرنامج “شيخ الحارة” عن اليوتيوب وعدم إعادتها على شاشة “القاهرة والناس”.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على الفايسبوك: “أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين، يستعلمون عن سبب حذف حلقتي من برنامج #شيخ_الحارة، من صفحة قناة #القاهرة_والناس ويوتيوب ومن الإعادة على شاشة القناة، خاصة بعدما أصبحت الحلقة ترند على جوجل وفيس بوك، بعد ساعة واحدة من عرضها! والإجابة: ليس لدي أي علم.. لا أنا ولا أي من القائمين على البرنامج! ماحدش فاهم فعلًا”.. تحديث: عرفنا خلاص، يبدو أن بعض (الهاربين) ما زالت لديهم سطوة”.

وكانت ياسمين الخطيب، عبرت عن غضبها خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، وأن زواجها من المخرج خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، ومرحلة من حياتها لا تعتز أو تتشرف بها، لافتة إلى أنها أغلقت هذه الصفحة منذ عامين وواصلت حياتها.

وتابعت: “زواجنا انتهى في 2017، وإحنا النهاردة في 2019، وأنا سيدة لا ينقصني المكانة الاجتماعية أو الأدبية، وأشرف بالانتماء لواحدة من أعرق عائلات مصر، ولا تنقصني الشهرة ولا النجومية”، مضيفة: “ماذا ينقصني من شهرة أو نجومية لإعلان زواجي من رجل انتهت علاقتنا منذ عامين؟”.