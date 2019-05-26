هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة غير عادية!

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 08:57 صباحاً - خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار بعد صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة غير عادية.
فقد ظهرت النجمة هيفاء وهبي، بإطلالة غير متوقعة مرتدية بدلة بيضاء وقميص شيفون شفاف باللون الأسود، واعتمدت علي الماكياد الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، و تركت شعرها منسدلًا علي اكتافها.
وانتقد البعض إطلالة النجمة اللبنانية بشدة، منهم إحدى المتابعات التي اعتبرتها بعيدة عن ذوق هيفاء، قائلة:”غريبة مو ذوق هيفاء هاللبس بالعادة أحلى بكثير”.
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on May 25, 2019 at 10:07am PDT
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