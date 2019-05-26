فتيات التسعينات "سبايس غيرلز" تُشعل أولى جولات "لمّ الشمل"

أشعلت فتيات التسعينات "سبايس غيرلز" الأجواء الجمعة، بعد ظهورهن على المسرح بعد لم شملهن للمرة الأولى في "دبلن".

أشعلت فتيات "سبايس غيرلز"، إيما بونتون 43 عامًا، وجيري هالويل 46 عامًا، بالإضافة إلى ميل بي 43 عامًا وميل سي 45 عامًا، المسرح وسط حضور نحو 58 ألفًا من المعجبين المتشوقين، بالإطلالات البراقة الجريئة والأداء المُنتظر منذ سنوات، لكن رغم مما حققه الحفل من نجاح كبير أثار حماسة آلاف المعجبين فإنه وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبدو أنه واجه مشاكل أزعجت الكثيرين والذين اختاروا ترك الحفل بسببها رغم حصولهم على التذاكر ذات الـ146 جنيهًا إسترلينيا.

كشف العديد من المعجبين عن استيائهم بسبب مشاكل في الصوت تسبب في عدم قدرتهم على سماع غناء الفرقة، ذلك فضلًا عن كشف أحد شهود العيان أن الكثير من الحضور غادروا الحفل نتيجة تلك المشاكل.

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ورغم أن فتيات "سبايس غيرلز"، زدن المعجبين حماسة بعرضهن ولم شملهن المنتظر، إلا أن الكثيرين عبروا عن انزعاجهم على الإنترنت، حيث قال أحدهم: "الصوت سيئ جدا.. الأمر مخيب للآمال"، كما قال آخر: "كان يمكن للأمر أن يكون أفضل إذا أبلغ أحدهم أن هناك مشكلة في الصوت وأن الجمهور لا يستطيع سماع سبايس غيرلز"، بالإضافة إلى ذلك، أثارت "ميل بي" غضب الكثيرين، حيث قالت: "الكل يعرف أنني عنصرية"، كما أنها صدمت المعجبين بإطلاقها شتائم أثناء العرض.

وبذكر لم شمل "سبايس غيرلز"، برزت إطلالاتهن اللا فتة، ومن بين تلك الإطلالات المتعددة، ارتدت "ميل بي" جمبسوت جلد النمر الذي تشتهر به، بينما رفضت "جيري" ارتداء فستانها القصير المعهود، وارتدت بدلًا منه فستانًا آخر طويلاً يناسب سنها أكثر.

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وارتدت "إيما" فستانًا بلون الفوشيا قصيرًا ومزينًا بالباييت البراق، بينما اعتمدت "ميل سي" إطلالة جريئة براقة أيضًا باللون الأزرق تألفت من كروب توب وبنطلون ضيق، ولوحظ أن الميكروفونات تميزت بألوان متناسقة مع إطلالات فتيات "سبايس غيرلز".

يذكر أن فتيات "سبايس غيرلز"، بدأن عرضهن في "دبلن"، برسالة مميزة لمعجبيهن، وهي: "نرحب بجميع الأعمار، وجميع الأعراق، جميع الهويات الجنسية وجميع البلدان والميول الجنسية، بالإضافة إلى جميع الأديان والمعتقدان وكل القدرات".



ومن المقرر أن تشمل جولة "سبايس غيرلز"، 13 حفلًا، بدءًا من "دبلن"، إلى مختلف أنحاء بريطانيا.

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