فنانات هوليوود يفخرن بتقدّمهنّ في العمر ويظهرن بالتجاعيد

يعدّ التفكير في الشيخوخة أمرا مؤلما للعديد من السيدات، لدرجة أنك لا ترى الكثير من النساء يتقبلن تجاعيدهن فمعظمهن يقمن بعمل فوتوشوب للصور الخاصة بهن، وأخريات يحاولن إخفاء الخطوط بالمكياج، والأكثر انتشارًا الآن هو اللجوء إلى العمليات الجراحية التجميلية أو حقن البوتوكس والفيلر، ولا نستطيع أن ننسى الكريمات الخاصة بخطوط البشرة التي تلجأ لها السيدات قبل كل هذا.

ونسوق لكم في ما يلي من خلال موقع "بوستيل"، أكثر الفنانات جمالًا واللاتي تحدين مقاييس الجمال ويفخرن بتقدمهن في السن، فلم يلجأن لحقن البوتوكس أو عمليات شد البشرة.

هيلين ميرين في عمر 73 عامًا

يبدو أن ميرين لديها خطة لعدم الخضوع لهوس الاحتفاظ بالشباب، بل تهدف لتغييره من خلال كونها المتحدثة باسم ماركة عالمية خاصة بالعناية بالبشرة، بشرط واحد أن الشركة لا تستخدم الفوتوشوب أو أي تعديلات على صورها، تريد هيلين أن تظهر تجاعيد بشرتها على المجلات والإعلانات التجارية، وترفض إخفاء حقيقة أنها تبلغ من العمر 73 عامًا.

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كاميرون دياز في عمر 46

كاميرون دياز التي حملت لقب "حبيب أميركا" لعقود من الزمن حتى الآن، ومن أكثر المؤيدين لعدم استخدام العمليات التجميلية لإخفاء حقيقة السن، أشارت إلى مدى عدم منطقية هذه الفكرة المتعلقة بالجمال عندما قالت: "بالنسبة إليّ، يبدو الأمر كما لو أننا سوف نفشل إذا لم نبقَ في الـ25 لبقية حياتنا، فأنا في الأربعين من عمري.. وما زلت لا أبدو كأنني في الخامسة والعشرين من عمري فهذا ليس خطأي هذا جزء من مرور الحياة".

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ريز ويذرسبون في سن 42

تدافع ويذرسبون عن المرأة فليس من المستغرب أن يكون للممثلة البالغة من العمر 39 عامًا رأيا راسخا عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة، ولا تشوش على أحد في هذه العملية بينما تسلط الضوء على ما يشير إليه سلوكنا "المعادي" للجمال.

درو باريمور في عمر 43

لطالما كانت درو باريمور تحظى بشخصية رائعة، وموقفها المتفائل الزاهر يحمل أفكارها حول الشيخوخة أيضًا، في مقابلة مع ويومز ويكلي في عام 2010 شاركت أفكارها حول كيفية شعورها بالعمر، "إنه أفضل وقت في حياتي إنه ليس مؤلمًا على الإطلاق، ولا أعتقد بأنني كنت أكثر سعادة على الإطلاق، فالجاذبية والتجاعيد بخير معي، إنه ثمن بسيط ادفعة مقابل الحكمة الجديدة داخل رأسي وقلبي، إذا ظهرت الكثير من التجاعيج وبدأ كل شيء في الترهل، وأصبح فظيعًا وخطيرًا، فلا داعي للقلق".

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