شكرا لقرائتكم خبر عن "قادرين نعملها" تجمع حماقى والموزع أحمد ابراهيم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قادرين نعملها" اسم الأغنية التي غناها النجم محمد حماقي ووزعها أحمد ابراهيم وهى عنوان الحملة الدعائية الجديدة لإحدى المستشفيات وشارك فيها العديد من نجوم التمثيل والغناء والكرة بعضهم يشارك في موسم دراما رمضان الحالي وآخرين خارج السباق الرمضاني.

الأغنية حققت نجاح كبير بشهادة الجميع وأحدثت حالة من البهجة والسعادة وتعد عودة قوية بين كل من النجم محمد حماقى والموزع أحمد ابراهيم بعد عدد من الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا ومنها "ذكريات ميح" و"حاجة مستخبية" .

كما أعادت الأغنية أحمد ابراهيم للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى وهناك عدد من الخطط التى تجمع بينهم خلال الفترة المقبلة كما أكد ابراهيم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” .









Advertisements





الأغنية جاءت كمساندة لآلاف الأطفال الذين يعانون من المرض، وتعبير عن قصص كفاح وتحد وأمل في غد أفضل خالٍ من مرض السرطان.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب التى تعاون معها فى: "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة" كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"اوعدينى"، و"اتفضل أمشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا" وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم.