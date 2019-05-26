محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد فريد، الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الـ32، الموافق أمس 25 مايو. ونشر فريد صوراً تجمعه بناهد السباعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وإنتي حقيقية زي مانتي، مؤمنة بنفسك وقناعاتك، واثقة من خطواتك، مابيهمكيش مين هايقول إيه، صاحبة جدعة وممثلة موهوبة ولسه عندك كتير تقدميه، أحلى نودي وأجمل جوزاء قابلتها ، صديقة". يذكر أن أحمد فريد شارك ناهد بطولة مسلسل "هبة رجل الغراب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فريد يهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها: "أجمل جوزاء قابلتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.