بالأخضر.. رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان صيفي من اللون الأخضر، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف طرحت مسابقة لجمهورها خلال شهر رمضان الجاري، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائزون على رحلات مجانا إلى شرم الشيخ.

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