بالفوشيا.. مي عمر أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستان من اللون الفوشيا، وعلقت: "سحور أمس في بيروت". وهو السحور الخاص بالمنتج صادق الصباح، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وتشارك مي عمر في السباق الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، صفاء الطوخي، هبة مجدي، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.