شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم الانميشن Abominable.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة dream works للإنتاج السينمائى، الاعلان التشويقي الأول لفيلم الأنميشن والرسوم المتحركة Abominable، المقرر عرضه يوم 27 سبتمبر المقبل فى دور العرض العالمية. وتدور أحداث فيلم Abominable الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة آخرى للعالم الذى ينتمى اليه. Advertisements

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