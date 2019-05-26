4 تصريحات نارية لـ"ناهد السباعي" أثارت الكثير مِن الجدل

تحتفل الفنانة ناهد السباعي السبت، بعيد ميلادها الـ32 وهي من مواليد 25 مايو 1987، ورغم صغر عمرها الفني فإنها أثارت الكثير من الجدل حولها منذ ظهورها، ولم تكن مثيرة للجدل فقط في أعمالها لكن أيضا أثارت الجدل في تصريحاتها في الفترة الأخيرة وبخاصة بعد طلاقها من زوجها محمد عبدربه والذي لم يستمر سوى ساعات قليلة حيث قررت عدم الذهاب إلى حفل الزفاف.

نرصد أهم 5 تصريحات مثيرة لناهد السباعي:

قالت ناهد السباعي: "أنا معقدة من الرجالة.. أنا اتربيت في بيت جدي (فريد شوقي) كان بيكتب لبنته جوابات، ووالدي سمّاني ناهد، على اسم مامتي، وأخويا كان جميل، مابقتش عارفة ألاقي راجل زيهم"، ومن بين تصريحاتها الجريئة أيضا أن "السبب الحقيقي وراء عدم اكتمال زواجها من محمد عبد ربه هو طلب شقيقها الراحل منها أن لا تكمل زواجها" وقالت: "أنا باكلم الميتين وباكلم أهلي المتوفين وهذه ليست تهيؤات ولست مجنونة"، أما عن تصريحاتها الأخرى فأكدت على أنها كنت قليلة الأدب جدا مع رانيا فريد شوقي "خالتها"، مؤكدة أنها مريضة بأمها وأنها نادمة على ما قامت بفعله تجاه خالتها "رانيا".

ودافعت عن ملابسها المثيرة للجدل مؤكدة أن العري نسبي في ملابسها وأنها تحرص على أن لا تكون فجة في اختياراتها.

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