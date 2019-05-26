مصطفى خاطر يُؤكّد محاربته ملل الكوميديا بمسلسل "طلقة حظ"

عبّر نجم "مسرح مصر" مصطفى خاطر عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على مسلسله "طلقة حظ" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، وبخاصة بعدما حصد العديد من الإشادات عقب الانتهاء من عرض 19 حلقة كاملة من المسلسل.

وقال مصطفى خاطر إن مسلسل "طلقة حظ" يُعد من المسلسلات التي تمكنت من كسر "الملل" أمام المشاهد، وبخاصة أن الحدوتة اجتماعية كوميدية، معلقا: "كنا كفريق عمل هدفنا الأساسي إسعاد الجمهور والعائلات، وهو ما حرصنا عليه طوال الثلاثين حلقة"، لافتا إلى أن فريق عمل المسلسل حرص على تقديم وجبة كوميدية للناس من خلال الخطوط الدرامية البسيطة والتي اجتمعت بين عبدالصبور وعائلته التي تتكون من 4 شقيقات، وهو الأمر الذي وصل للجمهور بشكل جيد.

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يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، وحسني شتا، ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMC وCBC.

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