رنا سماحة تكشف رأيها في مُسلسلات رمضان

أكَّدت الفنانة رنا سماحة أنَّها تتابع 4 مسلسلات خلال شهر رمضان الكريم، مضيفة "أعجبني مسلسلي زي الشمس، وولد غلابة ، فأحداثهما سريعة ومثيرة واداء جميع الممثلين رائع". وقالت رنا سماحة "هناك مسلسلين أتابعهما أيضًا وهما حدوتة مرة لغادة عبد الرازق لأنني أحب إختياراتها الفنية كما اتابع مسلسل كلبش 3 ". يُذكر أنَّ رنا سماحة تستعد لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة. Advertisements قد يهمك ايضاً: رنا سماحة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها سرًّا الفنانة رنا سماحة تكشف عن تفاصيل الجزء الثاني لمسلسل أفراح أبليس

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