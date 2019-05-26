شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من تصوير "الواد سيد الشحات" بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة الشابة هنا الزاهد تصوير مشاهدها فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، المذاع يومياً على قناة DMC حصرياً أيام شهر رمضان، ويتبقى لهنا 3 أيام تصوير وتودع بلاتوه العمل مع النجم أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن.

وتدور أحداث حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه، وشهدت الحلقات الماضية ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فتحى، محمد ثروت، حميد الشاعرى، ايناس مكى، أكرم حسنى.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.