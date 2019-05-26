شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور "زلزال" 14 ساعة يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد رمضان 14 ساعة يومياً من مشاهده الأخيرة في مسلسل "زلزال" المذاع يومياً خلال شهر رمضان على قنوات DMC، فى ديكور سوق الخضار بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينه أبطال المسلسل، حيث يكثف المخرج إبراهيم فخر عدد ساعات التصوير لتسليم الحلقات الأخيرة للجهة المنتجة للعمل كما يواصل فخر فى مونتاج ومكساج الحلقات أول بأول للانتهاء في فترة وجيزة.

وهناك تطورات كثيرة تحدث في حلقات المسلسل اخرها فى الحلقة الـ 19، بعمل "زلزال" محمد رمضان فى سوق الخضار مع تاجر كبير، وحمل "أمل" هنادى مهنى ابنة "خليل" ماجد المصرى، ووفاة "عم غبريال"، سامى عبد الحليم، وإقامة "صافية" حلا شيحا معه فى المنزل.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.