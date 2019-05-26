شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كليب "القمر".. إسلام مونتى يتعاون مع أحمد سعد فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى إسلام مونتي حالياً في أغنية سينجل جديدة للمطرب "أحمد سعد".

وأكد مونتي لـ"الخليج 365" أنه يراهن على هذه الأغنية و يعتبرها جديدة ومختلفة سواء فى الكلمات أو التوزيع، معبراً عن سعادته بالتعاون مع أحمد سعد.

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مونتي وأحمد سعد

من ناحية أخرى طرح أحمد سعد دعاءً دينيًا جديدة لرمضان بعنوان «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن.

يذكر آن أخر أعمال الموزع الموسيقى إسلام مونتي، كليب القمر للنجم محمد رمضان، من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة «سينرجي».