شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسلات "زلزال"و"أبو جبل" و"كلبش" يستعدون للانتقام في الحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسلسلات رمضان المعروضة هذا الموسم على مختلف القنوات الفضائية الثلث الأخير من الحلقات، وعدد كبير من هذه المسلسلات ينتظر جمهورها معرفة ما سيحدث لأبطالها وخاصة الذين تعرضوا للظلم والقهر طوال الحلقات السابقة، وتشهد الحلقات المقبلة انتقام الأبطال الذين تعرضوا للظلم .

وينتظرجمهور مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان لحظة انتقامه من ماجد المصرى خلال الحلقات المقبلة، حيث شهد العمل منذ بدايته دخول محمد رمضان – "زلزال" فى صراعات مع ماجد المصرى – "خليل السواح كتخة" الذى استولى على أرض والده وظلمه كما رفض زواجه من ابنته وأهانه فى منزله، ولكن زلزال توعد بأنه لن يترك حقه فى أرض والده ويجهز للانتقام من خليل فى الحلقات المقبلة.

محمد رمضان

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نفس الأمر فى مسلسل "كلبش" للنجم أمير كرارة والتى سيكون الانتقام مسيطرعلي الأحداث المقبلة، بعدما بدأت الأحداث بوضع هشام سليم – "أكرم صفوان" – "سليم الأنصارى" – أمير كرارة، تحت سيطرته من خلال حقن نجله مالك بفيروس لا يوجد له مصل إلا معه من أجل تنفيذ مخططات يعمل عليها فى مصر، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة خطط من سليم الانصارى للانتقام من أكرم صفوان بسبب ما فعله به وبابنه وكذلك لأنه مطلوب للعدالة ويقوم بمخططات ضد الأمن القومى.

كلبش



وفى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان والتى شهدت أحداثه العديد من المصائب التى حلت على "حسن" – مصطفى شعبان بداية من حريق منزله بشكل مدبر وسرقة الأموال التى كانت موجودة فيه ووفاة طفليه خلال الحريق، إضافة إلى معاناته من أخويه الذين يحاولون طول الوقت ايقاعه بعد فشلهم فى الحصول على ميراثهم لسيطرة حسن عليه بناء على ما كتبه والدهم، ولكن ستشهد الحلقات المقبلة معرفة حسن المتسبب فى حرق وقتل ابنائه وسرق أمواله كما سينتقم من أخويه وكل من ظلمه فى الحلقات.