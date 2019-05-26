فيديو| ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد وفاء عامر: "حنان الدنيا في كفوفها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ريم البارودي فيديو لمجموعة صور لها مع الفنانة وفاء عامر، مصحوبا بأغنية حنان الدنيا للفنانة كارمن سليمان.

وعلقت البارودي على الفيديو: "كل سنة وإنتي كده، لأن مفيش أحلى ولا أطيب ولا أكرم ولا أحن من كده، ربنا يخليكي لينا كلنا، كل سنة وإنتي الأم والأخت والصديقة والنجمة الكبيرة بفنك واخلاقك يا وفاء عقبال مليون سنة يا حبيبة الكل".

وأضافت: "حنان الدنيا في كفوفها، وطيبة قلبها آية، وكل ما عيني بتشوفها بحس براحة جوايا".

واحتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها الـ51، أمس، وتشارك عامر في مسلسل حكايتي ضمن السباق الرمضاني الحالي، وتنتظر عرض مسلسها السر.