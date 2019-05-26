شاهد.. ابنة الدكتورة خلود تفزع من الجني في “فانوس هيونة”

استقبلت الفنانة هيا الشعيبي، خلال برنامجها الرمضاني فانوس هيونة، المذاع عبر فضائية “atv”، الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وحضرت برفقتها ابنتها الكبرى “خلود الصغيرة” وخلال الحلقة، حضرت هيا مفاجأة غير متوقعة بظهور شخصين مقنعين ومرعبين يشبهون الجن، الأمر الذي رعب الطفلة خلود الصغيرة التي كانت حاضرة مع والدتها في البرنامج، التي ركضت سريعا من شدة الخوف للإختباء بوالدتها التي عملت على تهدأتها وتأكيد انها مزحة وليس هناك ما يدعو للخوف.

أكدت الدكتورة خلود أنها لا تنوي إظهار أبنائها الصغار عبر السوشيال ميديا في الوقت الحالي، قائلة: “ربما أفعل ذلك عندما يكبرون لأنني لا الآن لا أعرف لما أظهرت ابنتي خلود للجمهور”.

وأعلنت الدكتورة خلود، عن شرائها منزلًا في الأردن، بلد زوجها أمين، موضحة أنها اشترته في وسط العاصمة عُمان لأنها أحبت الأردن وطبيعتها، عند ذهابها إليها عدة مرات وقالت: “أحبها مو عشان أمين بس كذا مرة أروح وايد حبيت الطبيعة والحياة”.

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