لجين عمران ترد بطريقة ذكية على منتقديها

ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على الانتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب صورة نشرتها عبر “انستجرام” تتضمن إعلان لمسحوق تنظيف، حيث سخر البعض من اقدامها على تنفيذ هذا الإعلان الذي تضمن إعلان لمسحوق تنظيف وأيضا غسالة صحون من جهة، بينما انتقد القسم الأخر كمية الفوتوشوب المستخدمة على الصورة والتي شوهت ملامح وجهها.

وبعد الضجة التي أثيرت بسبب بعض الإعلانات التي تقوم بالترويج لها من خلال صفحتها على تطبيق انستجرام، ردت الاعلامية لجين عمران على منتقديها بطريقة ذكية وبكلمات مقتضبة حيث نشرت منشوراً عبر صفحتها كتب عليه “هناك فئة من البشر إذا انجزت حاربوك واذا توقفت عايروك. هذه الفئة قمة سعادتهم ومتعتهم في انتقاد الاخرين” وعلقت عليه قائلة: “الله يبعدهم عن الجميع”.