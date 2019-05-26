ليلى غفران “محمد رمضان بنى نجوميته على حساب موت ابنتي”.. والأخير يرد -فيديو

شنّت الفنانة المغربية ليلى غفران، هجومًا على الممثل المصري، محمد رمضان، خلال حلولها ضيفة ببرنامج “شيخ الحارة” من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدة أنها ترفض أي عروض للتمثيل معه، وأنه بنى نجوميته على حساب ابنتها الراحلة، بعد تجسيده شخصية “حبيشة” في مسلسل “ابن حلال”، والذي ظهر فيه بأنه المتهم البرئ من قتل ابنتها.

ومن جهته صرح محمد رمضان لأحد المصادر على أنه يحترم مشاعر المطربة المغربية ليلى غفران، بشأن مقتل ابنتها خاصة أنها ما زالت تعيش أحزانها، رافضًا اتهامها له بأنه كوّن نجوميته على حسابها من خلال مسلسله ”ابن حلال“ الذي قالت إنه يروي قصة مقتل ابنتها وأوضح أنه لا يقبل على نفسه تحقيق أي نجاح على حساب أوجاع وأحزان أحد، فقد تكون القصة متشابهة، لكن المتهم في المسلسل لم يتم إعدامه كما حدث في الحقيقة، لكنه كان مظلومًا ودافع عن نفسه حتى آخر نفس.

وبيّنت أن قاتل ابنتها هو المتهم محمود العيساوي، الذي حكم عليه القضاء ثلاث مرات بالإعدام، مؤكدة أنها لم تأخذ شركة إنتاج فني مقابل السكوت على قاتل ابنتها، قائلة: “هي قضية رأي عام، والفترة اللي توفت فيها هبة كانت الثورة قربت، وكان فيه ناس يهمها إنها تشوه صورة أشخاص معينة”.

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