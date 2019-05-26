خطأ جديد بـ”العاصوف”.. سيارة من زمن مقاطعة السعودية للشركات المتعاونة مع إسرائيل -صور

كشف متابعو مسلسل العاصوف عن خطأ جديد يظهر في الحلقة الـ 19 من العاصوف في جزئه الثاني، والتي تم بثها الجمعة، حيث ظهر ناصر القصبي بجانب سيارته من إنتاج شركة فورد، التي كان المملكة تقاطعها في تلك الحقبة التي يحكي المسلسل أحداثها، بسبب تعاونها مع إسرائيل، وأول من كشف عن هذا الأمر خبير السيارات السعودي، حسن كتبي، حيث نشر على صفحته الشخصية عبر تويتر قائلا ”حلقة العاصوف اليوم الممثل ناصر القصبي طالع للمطار في لينكولن كونتينينال مارك ٥ موديل ٧٦-٧٩ أزرق، المشكلة وقتها فورد كانت ممنوعة من دخول المملكة لأنها في فترة المنع ٤٠ سنة من ضمن شركات المقاطعة للتعاون مع إسرائيل – المخرج فين عشان أتفاهم معاه وأفهمه غلطه“.

أثار الخطأ الجديد أيضا ردود فعل واسعة من متابعي المسلسل وجعلو يتذكرون أخطاء المسلسل كاملة منوهين أنه في كل حلقة يتم رصد أخطاء ومن جهته أقر مخرج المسلسل، المثنى صبح، في لقاء تلفزيوني الخميس الماضي، بوجود بعض الهفوات، لكنه أثنى على فريق العمل وقال إنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في حينها قبل 40 عاماً ولكن لم يعلق أي أحد من طاقم العمل على ملاحظة خبير السيارات السعودي بتأكيدها أو الرد عليها.