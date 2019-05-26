بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تفشل عملية إرهابية جديدة في "لأخر نفس"

تبدأ الحلقة عشرون من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بقيام "أبو زياد" أمير جماعة "أنصار الحق" الإرهابيه بتوحيد الصف بين جماعة "جنود الدعوة" و"أنصار الحق" الإرهابية, وجاء ذلك بعد القبض على "أبو فهد" أمير جماعة

"جنود الدعوة".

تدور أحداث الحلقة حول إكتشاف "سلمى" بمساعدة "أدهم" بأن طفلة في عمر الـ 12 عام هي من ستقوم تفجير نفسها داخل المدرسة التي مقام بها حفل كبير.

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وبعد علم "سلمى" بأن الطفلة ترتدي حزام ناسف, تصمم على أن لا تتركها بسبب خوف الشديد الذي يسيطر على الطفلة.

تنتهي الحلقة عشرون من مسلسل "لأخر نفس" بفشل العملية الإرهابية الغادرة بعد تدخل "سلمى", والقبض على الطفلة التي كانت ستقوم بتفجير نفسها لوصول الشرطة إلى من وراء هذه العملية الإرهابية.