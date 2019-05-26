بالفيديو.. مصطفى شعبان يهرب من السجن بعد اتهامه بقتل أطفاله في "أبو جبل"

تبدأ الحلقة عشرون من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بإلقاء القبض على "حسن أبو جبل" بتهمة حرق منزله وقتل أطفاله، والتدبير لسرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل. وبتفتيش الشرطه لشركة حسن، وجدت الـ30 مليون جنيه، وأكد الضابط عماد أن كل الأدلة ضده والتهمة مثبتة عليه. بعد ثبوت التهم عليه يتعرض "أبو جبل" للإغماء بعد أن وجدت الشرطة الأموال فى شركته، ويتم نقله إلى المستشفى. Advertisements تدور الأحداث حول هروب "حسن أبو جبل" من المستشفى وتم ذلك بمساعدة عطيه ابن منطقته. تنتهي الحلقة العشرون من مسلسل "أبو جبل" بتدهور حالة "مريم" الصحية بعد القبض على زوجها "حسن", وإكتشافها بأنها حامل, وصدمة عائلتها بعد سماع خبر حملها.

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