ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية خلود عيسى أنها لم تتابع خلال شهر رمضان إلا مسلسل واحد هو "الكاتب" من تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا.
وقالت لموقع "الفن": خلال أيام الشهر الكريم انشغلت بتصوير مسلسلين هما "بقعة ضوء 14" و"الحلاج"، ولذلك لم يسمح لي الوقت بمتابعة المزيد من الأعمال، لكني بكل تأكيد سأشاهد العديد منها بعد رمضان.
وعبرت عن إعجابها الشديد بمسلسل "الكاتب" وبطله فقالت: المسلسل بيجنن.. وباسل خياط خارق للطبيعة.
ويشار إلى أن خلود عيسى تطل خلال رمضان بعملين أيضاً هما "شوارع الشام العتيقة" و"ناس من ورق"، إضافة إلى "فرصة أخيرة" الذي لم يعرض سابقاً إلا على قناة مشفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – خلود عيسى: "الكاتب" بيجنن.. وباسل خياط خارق للطبيعةخاص- بين "آخر الليل" و"الهيبة الحصاد"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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