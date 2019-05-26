كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علقة موت لكريم عبد العزيز من والدته.. ونوجا تلد داخل الشركة بـ"هوجان" 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

ومن ضمن هذه الأحداث ذهب والده لطفي الحراق، لأبنها في شركته، وتلقنه علقه موت بالحزاء، حتى شعرت نوجا زوجته بالام الولاده، ثم تنقل إلى المستشفى.

وكالعادة ضل "الحراق"، والدته واخبرها انه سرق بهلول لأنه كان السبب فى سرقه أمواله التى جناها من العمل فى ليبيا.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.