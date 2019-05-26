كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام يتوعد بأخذ حق والده من صلاح عبد الله ورياض الخولي بـ"هوجان" 20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث روى كبير عائلة الوردانية، عقب انهاء قضية الثأر من هوجان 20، له قصة والده الذي قتل على يد كمال البان وبهلول، لطمعه في صفقه الآثار التي استخرجها من أسفل منزله.

ذهب هوجان، في الحلقة 20 الى منزل عائلته، ودخل في نوبه بكاء، متوعدًا بأخذ حق والده ووالدته من كل الذين تسببوا فى موته.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.