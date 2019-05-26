صورة مؤثرة للممثل السعودي خالد سامي من العناية المركزة

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 03:56 صباحاً - يرقد الممثل السعودي خالد سامي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.
وقد تناقل محبو خالد سامي صورة مؤثرة له في العناية المركزة تحت الأجهزة الطبية بأحد مستشفيات جدة.
في حين غاب الفنان الذي يعد واحداً من نجوم الدراما المحلية عن الحركة الإنتاجية منذ سنوات واكتفى في الأعوام الأخيرة بالظهور المحدود في عدد من المسلسلات الرمضانية.
ويعد خالد سامي الذي قدم عدد من الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل “أبو رويشد” و”أبو العصافير” أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.
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