هنا شيحة تحتفل بزفافها على أحمد فلوكس للمرة الثانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة، بزفافها على الفنان أحمد فلوكس، للمرة الثانية وذلك بعد شهور من زواجهما.

هنا شيحة، شاركت هي وزوجها أحمد فلوكس، في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، واللذان ظهرا فيه بشخصية تيكو، وريكو.

ونشرت حلا شيحة، صور لها بفستان الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وهو من تصميم هاني البحيري.

Advertisements

وعلى الرغم من أن هنا شيحة، وأحمد فلوكس، لم يحتفلا بزفافهما في الحقيقة إلا انهما احتفلا به مرتين في مناسبات فنية، وكانت الأولى في العرض الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي تحت مسمى «قادرون باختلاف»، والذي تم بحضور الرئيس عبدالفتاح الرئيسي.

يذكر أن هنا شيحة، احتفلت بعقد قرانها على أحمد فلوكس، في 20 أكتوبر، وذلك بعد تعارفهما خلال عملهما سويا في مسلسل «نصيبي وقسمتك 2»، وبعد انتشار العديد من الأخبار حول علاقة حب تجمعهما.

وكان الثنائي قد انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بانفصالهما وذلك بسبب قيام كل منهما بإلغاء متابعة الأخر عبر موقع «إنستجرام»، وهو الأمر الذي نفاه الطرفان مؤكدين أن هذا الأمر يعود لمشكلة في الشركة.