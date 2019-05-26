نيشان يحتفل بعيد ميلاده في منزل نوال الزغبي بحضور وائل كفوري.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الإعلامي اللبناني نيشان بعيد ميلاده في سهرة مبهجة جهزت لها صديقته، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

نيشان الذي اكمل عامه الـ48 شكر نوال على هذه السهرة، وحرص على مشاركة محبيه بأجواء عيد ميلاده بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه حضور السهرة يغنون له أغنية عيد الميلاد، بينما يستعد الإعلامي اللبناني لإطفاء شمع قالب الكيك الأنيق الذي زيّن السهرة.

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ومن أبرز حضور عيد الميلاد، النجم اللبناني وائل كفوري، والإعلامية ريما نجيم، والمذيعة جيسكيا عازار، وقد ارفق نيشان الفيديو بتعليق شكر فيه نوال على هذه السهرة، حيث كتب: « شكرًا نوال على الجمعة الرائعة.. أحبك».

من ناحية أخرى، يستأنف نيشان تقديم برنامج «أنا هيك» عبر شاشة الجديد اللبنانية عقب انتهاء شهر رمضان، كما أنه انتهى من تصوير برنامج جديد بعنوان «توأم روحي»، استضاف فيه 13 ثنائياً من الوسط الفني، أبرزهم أنغام وزوجها الجديد أحمد إبراهيم، أصالة وزوجها طارق العريان، رايم عياش وزوجته داليدا، وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق.