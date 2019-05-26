في ذكرى وفاة والدها.. أمل عرفة: في قلبي مجلس عزاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة السورية أمل عرفة ذكرى وفاة والدها، الموسيقار الراحل سهيل عرفة، الذي مر عامان على رحيله.

أمل نشرت لقطات مؤثرة تجمعها بوالدها من مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة لصورة لقبره، معلقة عليها: «ذكرى رحيل أبي الثانية5/5/2017.. 25/5/2019، وما بين العامين ابنةٌ تضحك وفي قلبها مجلس عزاء.. رحمك الله ... الموسيقار سهيل عرفة كم أشعر بالفخر عندما يتبع اسمي اسمك... أبي إلى اللقاء».

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يُذكر أن سهيل عرفة قد رحل عن عالمنا مايو 2017 عن عمر يناهز الـ83 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

من ناحية أخرى، تشارك أمل عرفه في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «كونتاك»، وذلك أمام محمد حداقي، حسام تحسين بيك، غادة بشور، أيمن رضا، أندريه اسكاف، محمد خير الجرّاح، جمال العلي وجرجس جبارة، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة، والعمل فكرة وإعداد د. رانيا الجبّان، والكاتب شادي كيوان، وتأليف عدّة كتّاب في إطار ورشة كتابة خاصّة، والمسلسل من إخراج حسام الرنتيسي وإنتاج شركة «إيمار الشام».