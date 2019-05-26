«Bharat» سلمان خان يتغلب على «Avengers: Endgame» بشباك التذاكر الهندي!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كان فيلم الأخوين روسو ‘Avengers: Endgame هو العمل الأكثر ترقبًا لهذا العام، وعندما تم إصداره، حطم كل السجلات والأرقام المطروحة ممكن في شباك التذاكر.

بصرف النظر عن موطنه الأصلي (الولايات المتحدة الأمريكية) ، استطاع الفيلم وضع معايير جديدة في العديد من الأسواق السينمائية الدولية مثل أستراليا والصين والمملكة المتحدة وغيرها، وفي شباك التذاكر الهندي، اجتاز الفيلم بالفعل ما يقارب 360 مليون روبية.

الفيلم في رحلة عرضه بدور العرض السينمائي في الهند، حطم ارقام سابقيه من العديد من الأفلام الكبيرة في بوليوود مثل “سانجو” و”تايجر زيندا هاي” و “بي كى” و”بادمافات” و”سلطان”، وبرز في المرتبة الثالثة على الإطلاق كأعلى دخل في الهند بعد فيلمي “باهوبالي” و”دانجال”.

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ويحتل Avengers: Endgame حاليًا موقع الصدارة في قائمة أعلى الأفلام ربحًا لعام 2019، وبصراحة ، لن يكون من السهل على أفلام Bollywood القادمة عبور ارقام Avengers: Endgame لذلك، لمعرفة أي فيلم لديه القدرة على تحقيق هذا الإنجاز الكبير ، أجرت صحيفة bollywoodlife استطلاعًا من خلال تضمين ثلاثة من أكبر الأفلام المنتظر عرضها لعام 2019 وهي Bharat و Hrithik Vs Tiger و Dabangg 3.

تقول الصحيفة الهندية الترفيهية” :شارك جميع قرائنا بأعداد كبيرة في الاستطلاع ولدينا في النهاية النتائج، حسنًا ، إذا كنت من عشاق الأفلام ، فلن تفاجأ بالنتيجة النهائية، حيث صوت الجمهور بأكثر الأصوات لصالح ملك شباك التذاكر ، سلمان خان وفيلمه بهارات ، الذي فاز في الاستفتاء بالإجماع بنسبة 55 في المائة.

لذا ، هل توافق على نتائج الاستطلاع التي تقول إن بهارات سيفوز على Avengers: Endgame ليصبح أعلى إجمالي في 2019 في شباك التذاكر الهندي؟.. دعونا ننتظر لميعاد عرضه في 5 يونيو القادم