المخرج الهندي أنوراج كاشياب يتلقى تهديدات باغتصاب ابنته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أن ظهرت المؤشرات الأولية لفوز حزب بهارات جاناتا في انتخابات لوك سابها 2019 الخميس 23 مايو، هنأ المخرج الهندي أنوراج كاشياب على وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي وأعرب أيضا عن قلقه في تغريداته.

وفي إشارة إلى نفسه بأنه “منشق” ، طلب من رئيس الوزراء التعامل مع المتابعين الذين يحتفلون بالانتصار الساحق بتهديد ابنته.

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كتب “عزيزي @narendramodi سيدي. تهانينا على انتصاركم وأشكركم على رسالتكم، سيدي من فضلك أخبرنا أيضا كيف نتعامل مع أتباعك الذين يحتفلون بانتصارك بتهديد ابنتي برسائل مثل هذه باعتباري منشق عنك.

والي جانب تغريدته ، شارك في صوره تعليق لشخص على صورة ابنته. وكان التعليق يحتوي على عبارات وتعليقات لاذعة ومسيئة موجهة نحوها.

كانت مفوضية الانتخابات الهندية الخميس قد صرحت أن حزب الشعب الهندي القومي (بهاراتيا جاناتا) يتقدم بفارق كبير على خصومه في التوجهات الأولية لفرز الأصوات بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في هذا البلد الآسيوي العملاق شهر مايو، وإذا واصل حزب الشعب بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تصدره للانتخابات فسوف يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان الهندي.