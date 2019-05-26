صور.. سوشميتا سين تحتفل بمرور 25 عاما على لقب ملكة جمال الكون

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت الممثلة الهندية سوشميتا سن بذكرى مرور 25 عاما من فوزها بلقب مسابقة ملكة جمال الكون مع صديقها رحمان شال، وبناتها وأمها، وارتدت خلال الحفل لسخه من التاج نفسه.

شاركت سوشميتا سين بعض الصور من حفل تقطيع الكعكة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت: “يا لها من رحلة!!! شكرا لكم وشكراً لوطني الأم الهند ، لاعطائي الهوية الأكثر فخرا، هو بلا شك أعظم كسب حياتي!!

وأضافت: “نحن نحتفل بـ25 عاماً من صنع التاريخ، من الهند والفوز بلقب ملكة جمال الكون للمرة الأولى، أريد أن أتذكر واشكر الناس من بيتي الثاني، واشكر الله على عطائه”.

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وشكرت سوشميتا المنظمين على مساهمتهم، وأضافت قائله: “امتناني للسيد مارتن بروكس (رئيس منظمه MU آنذاك) ولجميع المرافقين ومديري السفر ، السيدة باربرا ، المديرة المقيمة السيدة جين.

كما أنها تذكرت زميلاتها بالمسابقة في رسالتها وكتبت، “أتذكر مع الحب الكبير جميع المتسابقات الـ77 اللواتي يتنافسن على ملكة جمال الكون 1994!!

وشوهدت سوشميتا لآخر مرة في فيلم بوليوود No Problem الذي أطلق عام 2010، وهي معروفة بأدائها في الأفلام مثل Biwi No. 1 ، Fiza ، فضلا عن مشاركتها الدائمة للصور ومقاطع الفيديو بالجمنازيوم والتدريبات اليوجا على وسائل التواصل الاجتماعي.