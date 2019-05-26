ماهي فيج تتوقع أول طفل بيولوجي لها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت النجمة الهندية الجميلة ماهي فيج مؤخراً صورة رائعة لزوجها جاي بهانوشالي Jay Bhanushali، أعلنت فيها حملها بشكل رمزي جميل، سيكون هذا أول طفل بيولوجي لها بعد تبني طفليهما.

تبنى الزوجان اللذان عقدا قرانهما منذ 9 سنوات في عام 2010، فتى وفتاة ، واعتزلت الفنانة من العمل التلفزيوني والسينمائي قبل بضع سنوات لمدة عامين من أجل رعاية الأبناء.

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في حين أن جاي بهانوشالي شوهد لآخر مرة في المسلسل الشهير The Voice India Kids ، فإن ماهي فيج معروفة بدورها في مسلسل “باليكا فادهو”.

كانت شائعات قد أشارت أن ماهي حامل ، لكن الممثلة أوضحت أنه قبل بضعة أشهر قائلة ، “بالطبع ، أنا وجاي نريد أن أنجب طفلاً ، لكن ليس الآن، هناك وقت لكل شيء وعندما يكون الوقت مناسبًا ، سيكون لدي طفل سأتحدث إلى الناس الذين لن يضطروا إلى التخمين ونشر الشائعات ، التي كانوا يفعلونها على مدى العامين الماضيين. أنا أبحث عن عمل جيد وعروض تركز على النساء. “

في سياق مختلف، في مقابلة مع صحيفة، قالت فيج لأنها تعرض للتحرش الجنسي بها أثناء مصاحبتها لزوجها وأحد الأصدقاء، لكنها ردت بـ لطمة كبيرة علي وجه المتحرش.