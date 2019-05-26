أمل بوشوشة تواجه أزمة بسبب فستانها في حفل سحور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة دعوة شركة «الصباح» للإنتاج الفني، وحضرت حفل سحور، تواجد فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وخلافاً لعادة النجمات في حضور السهرات الرمضانية بالقفاطين والعباءات أو الفساتين المحتشمة، غردت نجمة ستار أكاديمي خارج السرب، واختارت طلّة براقة، ارتدت فيها فستان أبيض لامع قصير من دار لابورجوازي، ونسقته مع حقيبة وحذاء براق.

Advertisements

طلّة بوشوشة اللافتة لاقت هجوم قوي من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى أغلبهم أن الفنانة لم تحسن اختيار إطلالتها التي لا تتناسب مع تقاليد الشهر الفضيل، ومن أبرز تعليقاتهم؛ «ماحلوة ومبالغ فيها كتير للسحور رمضان يعني خرج حلفة مو سحور»، «على الاقل تحترم المناسبة يلي هي فيها و المفروض للصايمين مو للعراة ..الله يهدينا و يهدي الجميع»، «ازا هيك رايحة على السحور لو رايحة على نادي ليلي شو بتلبس».

من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي، ومن المنتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

يُذكر أن أمل بوشوشة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «أبو عمر المصري» أمام النجم المصري أحمد عز، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.