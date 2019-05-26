صدفة غريبة كانت وراء قصة حب الفنان معتصم النهار وزوجته.. تعرف على تفاصيلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصفت لين زوجة الفنان السوري معتصم النهار، زوجها، بالحنون جداً، لافتة إلى أنه يعاملها كابنته الصغيرة، وهو من أكثر الأشياء المحببة إليها في علاقتها بزوجها، حيث يعمل معتصم جاهداً لاسعادها من خلال المرح والممازحة.

لين كشفت كواليس تعارفها وقصة حبها لمعتصم قائلة: «ما جمعني بمعتصم صدفة غريبة جداً وهذه الصدفة ستبقى سراً بيني وبينه، ولكن معتصم كان يعرف عني كل شيء ويعرف المكان الذي أتردد إليه، وفي أحد الأيام، انتظرني هناك إلا أني لم آتِ فقرر العودة إلى المقهى الذي يرتاده دائماً».

وتابعت: «ولكنه فوجئ بدخولي إليه مع صديقاتي بمحض الصدفة وجلس إلى جانبنا، وعندما كنا نضحك كان يضحك معنا وينظر إلي بشكل مستمر وأنا استغربت في البداية نظراته المتكررة، لكنه بدا لي في الحقيقة وسيماً جداً أكثر من الشاشة حتى، وبدأت أُعجب به إلى أن جمعنا الحب».

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أكثر عادة لا تفضلها لين في النجم السوري، ذكرتها بقولها: «أحياناً يتردد في اتخاذ القرار لكن مع ذلك، يتخذه بالنهاية وغالباً ما يكون صحيحاً».

وعلى الرغم من وسامة معتصم وكثرة معجباته، شددت لين على أنها لا تشعر بالغيرة على زوجها، مبررة ذلك-في حوارها لمجلة سيديي- قائلة: «أبداً لا أغار على معتصم ليس لأني لا أحبه بل من المؤكد أني أحبه كثيراً، ولكن ليس لدي شعور الغيرة عليه من المعجبات، فلدي ثقة كبيرة بنفسي عدا عن أني أعرف مكانتي في قلبه وماذا أعني بالنسبة له، ولذلك أقول إني أفرح بمعجباته وأرى نفسي سعيدة عندما أشاهد الناس يتجمعون حوله، وهذا دليل نجاحه وتعبه، فبالنهاية هو ليس غرضاً أملكه ونحن زوجان لدينا ثقة كبيرة جداً ببعضنا البعض ونحب بعضنا بدرجة كبيرة ومتفاهمان».

يُذكر أن معتصم النهار تزوج من لين زنبركجي عام 2015، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى عام 2016، وأطلقا عليها اسم «ساندرا».

من ناحية اخرى، يشارك معتصم النهار في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «خمسة ونص» أمام نادين نسيب نجيم وقصي خولي.