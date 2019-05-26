سلمى رشيد أكثر اشراقاً بالأصفر في أول حفل بعد إعلان حملها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

تألقت الفنانة المغربية سلمى رشيد في أول حفل غنائي تحييه بعد إعلان حملها رسمياً، وذلك في Morocco Mall بالدار البيضاء.

نجمة Arab Idol اشرقت على المسرح بطلّة أنيقة، ارتدت فيها قفطان أصفر ذو تطريزات ذهبية لامعة، مسدلة شعرها الأسود على كتفيها بشكل بدت معه أكثر اشراقاً وجاذبية،حيث اشعلت الفنانة الأجواء بمجرد صعودها على المسرح بباقة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الحضور رقصاً وغناءاً.

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يُذكر أن سلمى كانت قد فاجأت متابعيها، ونشرت صورة لها بفستان أبيض ضيق أبرز حملها، وظهرت فيها تحمل صورة لأشعة تليفزيونية لجنينها، وكتبت معلقة عليها: «غنولي ماما ..الحمد لله..الله يتمملي على خير ويحفظ جنيني ... حبيت نشارككم معايا فرحتي ..لا تنسوني من دعائكم».

سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

من ناحية أخرى، تشارك سلمى رشيد في المارثون الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر المسلسل المغربي الكوميدي «همي ولاد عمي»، وهو من كلمات فاروق قصلاني، توزيع رشيد محمد علي، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية جديدة ستكون موجهة للجمهورين المغربي والجزائري، وقد تعاونت فيها مع الفنان الجزائري المعروف «موك صايب».