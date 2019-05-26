أزمة صحية تدخل نادين نسيب نجيم المستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم بوعكة صحية، نُقلت على إثرها للمستشفى، وفي الوقت الذي حرصت فيه النجمة اللبنانية على التكتم على تفاصيل إصابتها، طمأنت محبيها على وضعها الصحي.

ملكة جمال لبنان السابقة فضلت عدم نشر صور شخصية لها من داخل المستشفى، واكتفت بنشر صور لباقات الورود التي وصلتها، وشكرت كل منّ سأل عنها واهتم لأمرها، مؤكدة أنها باتت بحالة صحية جيدة.

مصادر مقربة من النجمة اللبنانية أكدت أن وعكتها الصحية جاءت نتيجة التعب والإرهاق، وبالتالي حاولت الفنانة التكتم على الأمر قد الإمكان حتى لا تثير قلق محبيها.

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من ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

نادين تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.