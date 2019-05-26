سيلفستر ستالون برفقه زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تألق النجم والممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، برفقه زوجته جنيفر فلافين وابنتهما سيستين، على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي رقم 72، وذلك يوم الجمعة 24 مايو، خلال حضور عرض فيلمه rambo first blood ضمن تكريمه بالمهرجان والترويج لفيلمه الجديد rambo last blood.
ومن المقرر أن يختتم مهرجان كان السينمائي فعالياته يوم السبت 25 مايو الجارى وشهدت ليلة افتتاح المهرجان عرض فيلم “The Dead Don’t Die” بمسرح Grand Théâtre Lumière، من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.
وعلى جانب أخر، منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية برئاسة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائى، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم والممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، وذلك بحضور النجمة بشرى مديرة العمليات والمؤسسة المشاركة لمهرجان الجونة السينمائي، والمخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
وشهد حضور النجم العالمي البالغ من العمر 72 عاما، للجونة إشادة من الجميع، وسط اهتمام من وسائل الإعلام العالمية بإطلالة وحضور سيلفستر ستالوني ختام مهرجان الجونة السينمائي.
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