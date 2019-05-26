مي سليم تتألق فى أقوى السهرات الرمضانية بمول مصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة الأردنية مي سليم واحدة من أقوى السهرات الرمضانية، وذلك داخل واحد من أكبر المولات بمدينه ٦ أكتوبر، وذلك وسط حضور الآلاف من الجمهور .

مي وصلت إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعمالها ميرا أمير، وسط استقبال شديد من إدارة المول، ثم صعدت إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الجمهور وقامت بغناء العديد من أشهر أغانيها ومنها “سامعاه” و”كلام كتير” و “مين ال قالك” و “لينا كلام بعدين” و “ملاك قصادى” و “احلوت الأيام” وغيرها العديد وسط أجواء من البهجه بين الحضور.

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الفنانة الأردنية نزلت من مسرح الحفل لالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه مع الحضور، وقامت بالغناء معهم وسط أجواء من الفرح والرقص بينهم.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة الأردنية مي سليم أيضا لعرض أحدث أفلامها السينمائية بعنوان “محمد حسين”، والتي تلعب بطولته مع النجم الكبير محمد سعد، والذى من المقرر عرضه بالسينمات فى موسم عيد الفطر المبارك، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.