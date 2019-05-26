النجمة التركية مريم أوزيرلي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ70.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بعيد ميلاد والدتها التي اكملت عامها الـ70 بلقطات مميزة، حرصت على مشاركتها مع محبيها.

نجمة «حريم السلطان» نشرت صوراً تجمعها بابنتها الوحيدة «لارا»، ووالدتها، ظهرت فيها تقبل الأخيرة، وهنأتها بعيد ميلادها بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد سعيد يا ماما.. 70 عاماً.. أحبك كثيراً»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لوالدتها الصحة والسعادة وطول العمر.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

يُذكر أن مريم تم تنصيبها مؤخرًا وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.