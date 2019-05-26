ليلى علوي تلتقي أصدقاء الدراسة ومُعلميها على حفل إفطار في المدرسة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية ليلى علوي على حضور حفل الإفطار الذي أقامته مدرستها “ليسيه الحرية” بمصر الجديدة.
ليلى التقت خلال الحفل بعدد كبير من مدرسيها واصدقاء دراستها، واستعادت معهم ذكريات هذه المرحلة من حياتها، والتقطت الكثير من الصور التذكارية معهم.
الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “كل سنة وانتوا طيبين النهاردة فطار مدرسة الليسيه في مصر الجديدة بحضور الطلبة والأساتذة وأستاذي ومعلمي وصديقي الدكتور عبدالمطلب”.
وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد شاركت مؤخرا في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي، والذي أقيم وسط حضور عدد كبير من النجوم.
وفاجأت الفنانة ليلى علوي، النجوم بحضورها برقبة طبية، ولم يكشف عن سر الإصابة التي تعرضت لها، حيث أنها المرة لثانية التي تتعرض فيها للإصابة بالرقبة خلال فترة وجيزة.
وكان من أبرز حضور حفل عيد الميلاد الرمضاني، بوسي شلبي، غادة رجب، نيللي كريم، يحيى الفخراني، محمد هنيدي، إلهام شاهين، الراقصة دينا، رجاء الجداوي، صابرين، لطيفة، كارول سماحة، منال سلامة، ليلى علوي، سميرة سعيد، لقاء سويدان، منى عبدالغني، هشام عباس، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.
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