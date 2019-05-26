ابنة علي الحجار ممثلة شابة.. تعرف عليها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت بثينة علي الحجار، ابنة الفنان المصري علي الحجار، إلى النجوم الشباب الذين يشاركون في السباق الرمضاني الحالي.

وتشارك بثينة، في مسلسل «زي الشمس»، والذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني.

ورغم الإشادة بأدائها خلال العمل إلا أنها لها عدد من المواهب الأخرى نكشفها في السطور التالية:

- إنها تمتلك موهبة الغناء والذي ورثته عن والدها الفنان الكبير.

- هي ابنة علي الحجار من زوجته سحر حسن.

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- تمتلك كذلك موهبة كبيرة في صناعة الإكسسوارت.

- تهوى تربية الطيور الأليفة منذ سنوات.

- هي التي ردت على تصريحات الفنان محمد رمضان، والذي اتهم فيها والدها بالغيرة منه.

مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان،وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.

يذكر أن علي الحجار، تزوج 6 مرات، و لديه زوجه واحدة على عصمته منذ 15 عامًا ولديه 7 أولاد، وكان قد كشف في تصريحات صحفية أنه يدفع لزوجاته نفقة وقدرها 40 ألف جنيه.