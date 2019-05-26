سيرين عبدالنور ومي عمر مع أحمد السقا على سحور صادق الصباح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أقام المنتج اللبناني صادق الصباح حفل السحور السنوي، الذي يقيمه في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع مرور 65 عاما على تأسيس شركته “الصباح إخوان”.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، المشاركين في المسلسلات الرمضانية التي تنتجها الشركة، وكان من بينهم نجوم مسلسل “ولد الغلابة” الفنان أحمد السقا، والفنانة مي عمر، والفنان كريم عفيفي، والمخرج محمد سامي.

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كما حضرت الفنانة سيرين عبدالنور، والفنانة ستيفاني صليبا، ورولا حمادة، وخالد القيش،والمخرج فيليب أسمر، والفنان عاصي الحلاني وأسرته، والفنان ناصيف زيتون، والفنانة أمل بوشوشة، والفنان عادل كرم.

فيما لفت الأنظار تغيب عدد كبير من النجوم، الذين كانوا من المتوقع حضورهم، ومنهم الفنان تيم حسن، والفنان عابد فهد، والفنان معتصم النهار، والذين تغيبوا لتواجدهم خارج لبنان، كما تغيبت الفنانة نادين نسيب نجيم نظرا لمرورها بوعكة صحية مؤخرا.

وشركة “الصباح إخوان” أنتجت هذا العام عدد كبير من الأعمال الدامية، منها مسلسل “ولد الغلابة”، ومسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ومسلسل “الهيبة3”، ومسلسل “خمسة ونص”، ومسلسل “دقيقة صمت”.