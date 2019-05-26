أول ظهور لأحمد السقا بعد خضوعه لعملية جراحية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان المصري أحمد السقا عن تعرضه لإصابة في ساقه، خضع على إثرها لعملية جراحية بها.

وعلى الرغم من مرور أيام قليلة على خضوعه لعملية جراحية، حرص السقا على حضور حفل السحور السنوي الذي أقامه المنتج اللبناني صادق الصباح، في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع مرور 65 عاما على تأسيس شركته “الصباح إخوان”.

الفنان المصري حضر الحفل مع فريق عمل مسلسله ومنهم المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، والفنان كريم عفيفي.

وقد ظهر مقطع فيديو للسقا من الحفل، والذي ظهر فيه بحالة صحية جيدة، لكنه كان يعاني من صعوبة في الحركة نوعا ما.

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وكان الفنان المصري أحمد السقا قد نشر صورة للطبيب الذي أجرى له الجراحة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، ووجه له رسالة شكر، بقوله: “رسالة شكر.. ربنا دايما بتقديره وحكمته بيجعل لك ناس وأسباب لمساعدتك”.

وأضاف: “كان عندي إصابة في رجلي وربنا أكرمني بدكتور مصري اسمه أحمد عز استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري.. دكتور محترم وذو ضمير مهني وشاطر”.

الفنان المصري طمأن جمهوره على حالته الصحية، وطالبهم بالدعاء له، بقوله: “والحمد لله انا احسن دلوقتي.. دعواتكم”.