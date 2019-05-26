محمود الليثي يشعل خيمة المعداوية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل المطرب الشعبي المصري محمود الليثي أجواء خيمة المعداوية بالمعادي، فى حضور العديد من الشخصيات العامة، ومحمد الصاوي صاحب الخيمة.

واستمتع الحضور على أنغام التخت الشرقي، واختتم محمود الليثي الحفل مع تفاعل الحضور على أنغام عدد كبير من أشهر أغانيه، منها: “بونبوناية وعبده ومحمود”، و عدد من الأغاني الشعبية، والحفل تحت تنظيم أماني حافظ.

وكان الفنان المصري محمود الليثي قد أحيا مؤخرا حفل خيمة برنسيس بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

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وقدم الليثي على مدار أكثر من ساعة متواصلة مجموعة كبير من أشهر أغانيه على تصفيق الحضور، ومن بين الأغاني التي قدمها الفنان المصري خلال الحفل: “كدا مطمرش، وهقطعك، وشوكلاتة”، وغيرها من الأغاني.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع من بينهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد فتحي، والفنانة راندا البحيري، والفنان أحمد بجة وحرمه، والمخرج إسماعيل فاروق، والإعلامي أحمد الهواري.

كما حضر كابتن الزمالك السابق خالد الغندور، والمستشار محمد هجرس، ومن رجال الأعمال حضر فتحي العمدة، وسامح العمدة، ومحمد زبادي، وعمرو حسن، وسيدة الأعمال حنان السراج، ومي مهاب ميكاب ارتست، وغيرهم من الحضور.