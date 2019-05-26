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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
شارك عدد كبير من نجوم الفن والموضة في حفل السحور الذي أقامته مصممة الأزياء مروة البغدادي بالتعاون مع خيمة “سمارة” التي تشرف على تنظيمها دوتس كرييتيف جروب الشركة المنظمة للحدث.
وشهد حفل السحور حضور كل من الفنانة نهال عنبر، وعبير منير، وعزة مجاهد، ونورهان، والاستايلست منى الزرقاني، وخبيرة التجميل أماني خليفة، وغيرهم.
من جهتها، أكدت مروة البغدادي أن إقامة حفل سحور أو إفطار يعود الغرض الأساسي منه إلى لم الشمل وجمع الأحبة في أجواء رمضانية مختلفة في مظاهر يختصها هذا الشهر الكريم حتى في الأزياء، فقد حرصت العديد من النجمات أن ترتدي العباءة العربي للتماهى مع هذه الأجواء وهي فرصة للرجوع إلى الأجواء المصرية المتعارف عليها.
وأشادت مروة بفكرة الخيمة التي تحتوي على السجادة الحمراء التي مزجت الطابع الأوربي في ستايل شرقي، كما تضمن برامج إعلامية تهدف إلى توصيل الفكرة من خلال برنامج “حارة فاشونيستا” بالتعاون مع مجلة فاشونيستا، والتي تناقش مع الضيوف أهم الأجواء الرمضانية سواء نجوم أو مشاهير الموضة وأهم الأزياء الخاصة بالشهر الفضيل.
كانت هذه تفاصيل خبر نورهان ونهال عنبر في ضيافة مروة البغدادي بسهرة رمضانية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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